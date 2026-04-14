Legendarni trener Duško Vujošević umro je 8. aprila u 68. godini života, a danas će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na groblju u Beogradu.

Ispred crkve porodica je primala saučešće, a reka ljudi je došla da isprati legendarnog Duška Vujoševića na večni počinak.

Na iznenađenje mnogih među njima je bio i pevač Aco Pejović, a svi su u rukama nosili bele ruže i kale.

Na poslednji ispraćaj legendarnog Vujoševića stigao je i Žarko Zečević, bivši košarkaš i dugogodišnji selektor Fudbalskog kluba Partizan.

KKS poslao venac

Košarkaški savez Srbije poslao je ogroman venac od belih kala.

Na poslednji ispraćaj Dušku Vujoševiću stigli su Mlađan Šilobad, Predrag Danilović i Miroslav Berić, Uroš Tripković, Novica Veličković, Vanja Marinković, Slavko Vranješ i Milenko Tepić.

