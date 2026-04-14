Potpredsednik SAD Džej Di Vens nije uspeo da sprovede važne američke inicijative u Iranu i Mađarskoj, piše „Fajnenšel tajms“.

„Potpredsednik SAD Dž. D. Vens vratio se u Vašington u nedelju bez značajnog napretka u vezi sa nekim od najvažnijih i najneobičnijih spoljnopolitičkih planova (predsednika SAD) Donalda Trampa“, navodi se u članku.

Nakon razgovora sa Teheranom u Islamabadu, piše publikacija, nije postignut dogovor o okončanju sukoba.

Štaviše, Vensova poseta Mađarskoj, koja je imala za cilj obezbeđivanje podrške za premijera Viktora Orbana, takođe nije dala rezultate, jer je njegova stranka izgubila izbore.

„Dva poraza bila su ozbiljni udarci za potpredsednika, koga mnogi smatraju verovatnim Trampovim naslednikom i koji je poslednjih dana slat širom sveta na misije u kojima su šanse bile protiv njega“, ističe publikacija.