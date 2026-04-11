Džasper je mačak koji se trenutno nalazi u jednom azilu i privukao je pažnju na internetu nakon što je snimljen udobno sklupčan u kancelariji, gde se mazio sa zaposlenom radnicom.

Snimak je objavljen na TikToku i ima više od pola miliona pregleda. Pokazao je kako mačke postaju deo radnog okruženja dok čekaju udomljavanje.

U videu, Džasper deluje opušteno i zadovoljno, u zagrljaju jedne od zaposlenih za stolom.

Reakcije korisnika TikToka bile su pozitivne, a mnogi su izrazili divljenje zbog ovog prijatnog okruženja.

„Ovo je posao koji bi trebalo da radim“, napisao je jedan obožavalac, dok su mnogi bili oduševljeni „zdravim radnim okruženjem“.

„Džasper je upravo tamo gde želi da bude“, prokomentarisao je jedan ljubitelj životinja.

Prema istraživanjima o uticaju životinja na rad zaposlenih, kompanije sve više prihvataju politiku prijateljstva prema kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci na radnom mestu utiču na smanjenje stresa i podstiču društvene interakcije među zaposlenima.

Kompanije koje dopuštaju boravak kućnim ljubimcima privlačne su širem krugu zaposlenih, posebno mlađim generacijama. Prisustvo životinja na radnom mestu znači i manje "sagorevanje" na poslu, poboljšanu komunikaciju i prijatnu neformalnu interakciju među kolegama, piše Newsweek.