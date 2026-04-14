Pevačica Vesna Rivas potresnim rečima oprostila se od koleginice astrološkinje Marine Karpatske koja je danas preminula.



Osim po pevanju, Vesna je poznata i po tome što se godinama bavi i astrologijom. Sada se oglasila se na društvenim mrežama, vidno potrešena smrću koleginice.

- Eh Marina... I ti nam ode... Na Vaskršnji utorak, baš kao i moj otac, a i majka. Tužan april, svake godine. Nažalost se nismo puno družile poslednjih godina, ali naše poznanstvo i druženje 80-tih i 90-tih, u našem bloku 45, ostavilo je neraskidivu pozitivnu sponu prijateljatva sve ove godine. Kad god bi se srele, videle i telefonom čule. Bila si veliki čovek i bićeš zauvek - napisala je Rivasova i dodala:

- Za mene i Dragana, uvek lepu reč i brige i podrške. I naše priče, koje su zauvek ostale u nama i među nama, mimo svih kolega iz Astro Sveta. Putuj Anđele. Znam da suze nisu dobar ispraćaj ali jače je od mene, kada odlaze duše, kao što je tvoja, putem večnosti. Zauvek ćeš živeti u našim srcima - poručila je Vesna.

