Voditeljka Prve televizije, Kristina Iglendža, iza sebe ima vrlo težak period u kom je, tokom ratnog stanja, ostala bez doma.

Svojevremeno je javno govorila o tome i otkrila na koji način ju je život očsvrsnuo.

- Došla sam iz Dalmacije za vreme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem kolena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti lepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam - rekla je Kristina.

"Nisam imala gde da spavam"

Dolazak iz Krajine za Beograd nije bio lak ni za nju, ali ni za njenu porodicu koja je najteže trenutke prebrodila zahvaljujući ljubavi i međusobnoj podršci.

- Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila devojčica od devet godina koja je bila potpuno svesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gde da spavaš, škole te teško prihvataju jer si stranac. Svega se sećam kao da je juče bilo. Kada gledaš majku koja plače i koja ne može da ti da za užinu, bori se kao i otac, to te nekako oformi - prisetila se Kristina, a potom nastavila:

- Zato sam jako mlada počela da radim, kao klinka sam prodavala sladoled, radila u kafiću. Mene ništa nije bilo sramota, jer moji nisu imali da mi pruže. Bila sam svesna da nemaju, ima li gore boli nego da vidiš majku koja plače i ne može detetu da pruži osnovne stvari? Hvala Bogu ostali smo živi, zdravi, najbitnije je kada čovek ima porodicu i podršku, bitan je oslonac koji dobijaš - rekla je voditeljka u razgovoru za Grand.

