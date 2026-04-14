Upravo to se dogodilo jednoj vlasnici mačke koja je, zbog naizgled ozbiljnog problema, potrošila skoro 700 evra na veterinara, a već sledećeg dana usledio je potpuno neočekivan obrt.

Kako je objavila na TikTok, njen žuti mačak je danima šepao, zbog čega je odlučila da ga odmah odvede na pregled. Međutim, nakon skupe posete veterinaru, situacija se potpuno promenila.

Mačka „ozdravila preko noći“

Već narednog dana mačak se ponašao kao da nikada nije imao problem. Trčao je, skakao po zidovima, penjao se po vratima i valjao po podu, potpuno razigran i zdrav.

„Moja mačka dan nakon što sam potrošila 700 evra kod veterinara, jer je šepala“, napisala je vlasnica u opisu videa koji je ubrzo postao viralan.

Snimak je nasmejao milione korisnika, a mnogi su u komentarima podelili slična iskustva sa svojim ljubimcima.

Internet deli slične priče o mačkama

Korisnici su brzo počeli da komentarišu i dele sopstvene anegdote:

„Moj mačak drži šapu u vazduhu samo kada je gladan“

„Moja mačka je počela normalno da jede tek nakon što sam potrošila novac kod veterinara“

„Izgleda da ozdrave čim vide račun“

Ove situacije često deluju smešno, ali pokazuju koliko ponašanje mačaka može biti nepredvidivo.

Kada šepanje kod mačke nije bezazleno

Iako ovakvi slučajevi mogu imati srećan kraj, stručnjaci upozoravaju da šepanje kod mačaka ne treba ignorisati.

Ono može ukazivati na:

povrede ili prelome

iščašenja

urasle nokte

bolesti zglobova poput osteoartritisa

Zato je važno da vlasnici reaguju na vreme i, ukoliko primete problem sa hodom, potraže savet veterinara.

Zašto je važno reagovati na vreme

Iako se u ovom slučaju sve završilo bez posledica, pravovremena reakcija može sprečiti ozbiljne zdravstvene probleme kod ljubimaca.

Briga o zdravlju mačke uvek treba da bude prioritet, čak i kada se na kraju ispostavi da je uzbuna bila lažna – jer je bolje reagovati na vreme nego zakasniti.