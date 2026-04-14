Mile Kitić je godinama jedan od najpopularnijih pevača, a o njegovom privatnom životu se ne zna mnogo toga.

Tome svedoči činjenica da mnogi ne znaju ni koje je Miletovo pravo ime.

Gostujući u jednoj emisiji Mile je otkrio koje ime piše u njegovoj ličnoj karti.

- Moje pravo ime je Milojko - rekao je pevač svojevremeno u jednoj emisiji na "Pinku".

Marta: "Mile i ja ćemo se venčati u crkvi"

Podsetimo, Mile je u dugogodišnjem braku sa koleginicom Martom Savić sa kojom ima ćerku Elenu, koja je takođe pevačica.

Marta Savić nedavno je progovorila o braku sa Miletom i istakla da planiraju da ove godine svoju ljubav krunišu i pred Bogom.

- Mile i ja se ne svađamo. Ne mogu da se setim kada smo se oko nečega raspravljali. Možda kada je Elena bila mala. Srodili smo se posle ovoliko godina zajedničkog života. Razumemo se i kada ćutimo. Jedno drugom smo ljubav i podrška i ove godine planiramo da se venčamo u crkvi - rekla je Marta nedavno za Informer.

