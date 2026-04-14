Predsednik Irana Masud Pezeškijan je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom naglasio da Iran ostaje čvrsto posvećen diplomatiji, regionalnoj stabilnosti i zaštiti svojih nacionalnih prava u kontekstu, kako je naveo, američko-izraelske "ratne agresije".

On je istakao da je Iran spreman da nastavi pregovore isključivo u okviru međunarodnih zakona i propisa, sa ciljem zaštite prava iranskog naroda, prenosi Presstv.

Pezeškijan je rekao da Evropa može da igra konstruktivnu ulogu tako što će podsticati Vašington da poštuje te pravne okvire.

On je sa Makronom razgovarao o najnovijim dešavanjima u regionu, ishodu razgovora u Islamabadu i procesu prekida vatre.

Naglasio je ozbiljnost i dobru volju iranskog pregovaračkog tima tokom razgovora u Islamabadu, u Pakistanu, navodi iranska televizija.

"Uprkos stručnim dogovorima između strana, preterani zahtevi i nedostatak političke volje visokih američkih zvaničnika sprečili su finalizaciju sporazuma", rekao je Pezeškijan, optužujući američku stranu da je blokirala potencijalni mirovni dogovor.

On je dodao da je Iran već objavio svoje uslove za prekid vatre i da će ih se strogo pridržavati, naglašavajući da je Teheran insistirao na doslednom sprovođenju obaveza, što su, kako tvrdi, priznali i pakistanski zvaničnici.

Predsednik Irana je ponovio da je politika Teherana jačanje mira, stabilnosti i bezbednosti u regionu, uz razvijanje saradnje sa susedima.

On je naglasio da pristupi zasnovani na pretnjama, pritisku i vojnoj akciji ne rešavaju probleme, već ih dodatno komplikuju.

Govoreći o pretnjama Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Ormuskim moreuzom, Pezeškijan je upozorio na moguće posledice po globalnu trgovinu.

On je dodao da Iran ostaje spreman da brani svoje nacionalne interese i bezbednost tog strateškog plovnog puta, prenosi Presstv.

U vezi sa nuklearnim pitanjem, naglasio je da je Iran ranije postigao dogovore sa evropskim zemljama i da ostaje spreman za nastavak pregovora u istom okviru.

Odbacio je "dvostruke standarde" u međunarodnim odnosima i pozvao Evropu da igra aktivniju ulogu.