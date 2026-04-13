Političar Čedomir Jovanović danas puni 55. godina, što je povod za slavlje u njegovoj porodici.

Sačekalo ga je iznenađenje, a putem Instagrama se pohvalio kakvu je čestitku dobio od svoje dece.

- Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvek. Miša, Jana, Zora i Anđa - piše na papiriću.

Čeda je uz sliku podelio i pesmu Zdravka Čolića "Majsko sunce".

- Bol boluješ ispod oblaka, a kamoli ja - dodao je u opisu stihove ove pesme.

Uskrs slavio sa Acom i svojom decom

Političar Čedomir Jovanović ove godine obeležio je Vaskrs u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Aleksandra Kosa i dece.

Putem Instagrama su otkrili kako izgleda praznična atmosfera u njihovoj kući gde odskora žive zajedno.

- Uskrs beskrajno vezujem za decu, ali i za sebe u tim situacijama. Tada sam dete, ljutim se kad mi pukne jaje ili kad me neko prevari - iskren je bio političar.

Čedu sada nije poslužila sreća jer je njegov prijatelj Aca Kos bio pobednik.

- Moje je pobedničko jaje. Čedo, izgubio si, žao mi je - poručio je Aca Kos kroz smeh nakon prve runde.

