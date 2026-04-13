Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf ismejao je pretnju Donalda Trampa da će blokirati iranske luke.

Na društvenim mrežama objavio je fotografiju cena goriva u blizini Bele kuće i poručio: „Uživajte u trenutnim brojkama na pumpama. S takozvanom blokadom uskoro ćete čeznuti za benzinom od 4 do 5 dolara.“

Kalibaf je učestvovao u neuspelim mirovnim pregovorima u subotu.

Cena nafte dosegnula je gotovo 120 dolara po barelu u prve dve nedelje rata, što je četverogodišnji maksimum. Nakon objave prekida vatre prošle nedelje pala je ispod 100 dolara, ali se preko noći ponovno vratila iznad te granice zbog Trampovih pretnji blokadom.

Podsetimo, Šahram Irani, komandant iranske Ratne mornarice, takođe je ismejao pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će od danas popodne blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.