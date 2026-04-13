Kada su je otvorili, ostali su zapanjeni – unutra su pronašli stotine sjajnih zlatnih novčića.

Nastavili su da pretražuju okolinu i ubrzo pronašli i gvozdenu kutiju punu raznih dragocenosti napravljenih od neke vrste žutog metala.

Zajedno, svi pronađeni predmeti teže više od 7 kilogram i mogli bi vredeti čak 340.000 dolara.

Planinari su otkrili blago dok su planinarili u podnožju planine Krkonoše, blizu poljske granice na severu Češke. Pronađeno blago predali su Muzeju istočne Češke, gde ga arheolozi sada analiziraju, navodi se u objavi muzeja na Fejsbuku.

Aluminijumska konzerva sadržala je gotovo 600 zlatnih novčića.

Kada je Vojtteh Brádle, numizmatičar muzeja, prvi put video novčiće bio je oduševljen.

U limenci se nalazilo ukupno 598 novčića, složenih u 11 urednih kolona i umotanih u crnu tkaninu. Novčići potiču iz različitih zemalja, uključujući Francusku, Tursku, Belgiju, Rumuniju, Italiju i Rusiju, prenosi Radio Prague International.

Gvozdena kutija sadržala je 16 kutija za cigarete, 10 narukvica, torbicu od žičane mreže, češalj, lanac sa ključem i pudrijeru. Istraživači još uvek nisu sigurni od kog su metala ovi predmeti napravljeni, ali sprovode dodatna ispitivanja kako bi utvrdili njihov sastav, piše Smithsonianmag.

Na novčićima su utisnute godine od 1808. do 1915. Međutim, neki nose i male oznake poznate kao kontramarke, koje ukazuju na to da su ponovo pušteni u opticaj 1921. godine na području tadašnje Jugoslavije, najverovatnije na teritoriji današnje Srbije i Bosne i Hercegovine, piše Artnet.