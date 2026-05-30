Vesna de Vinča, televizijska producentkinja i vlasnica organizacija "Mis Srbija" i "Mis Crna Gora" prošle godine suočila se sa neprijatnom situacijom, kada je morala da se iseli sa splava, gde je živela godinama .

Čini se da je nakon teškog perioda, Vesna danas spremna za nove radne pobede, a na njenom Instagramu mogli smo da vidimo kako dane provodi u kući na Avali, ali nije poznato da li je u pitananju njen novi dom.

Osim fotografija sa prijateljima na društvenoj mreži Instagram tu su i objave na kojima se vide članovi porodice producentkinje, a s obzirom na to da svoju decu nema Vesna je sa ponosom predstavila svog bratanca, koji je njena najveća radost.

- Moj divni brat Bata i naš naslednik Petar….Moje sve… - napisala je ispod fotografije Vesna.

Podsetimo, Vesna de Vinča nedavno je rekla da je za svojih 68 godina čak 14 puta mogla da umre.

Nedavno se prisetila jedne takve opasne situacije, koja je uznemirila njenu porodicu.

"Kao embrion bila sam blizanac"

- Kao embrion bila sam blizanac, ali se moj brat ili sestra nisu razvili. Rođena sam, a u meni je ostala lopta veličine bebine glave. U njoj su bile neke dlačice i ostaci i to sam nosila u sebi punu 21 godinu - rekla je tad Vesna.

- Taj brat ili sestra bliznakinja mogli su da eksplodiraju u meni, to je bilo toliko opasno. Sve se dešavalo na poslednjoj godini studija i čim su lekari to uočili, zakazali su mi hitnu operaciju - dodala je ona.

- Sve je prošlo dobro. Sećam se da, kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im rekla da sigurno neću da umrem, da moje vreme tek dolazi i da imam mnogo toga još da uradim. Inače, u psihologiji postoji i lečenje smislom, a onaj ko na vreme ne otkrije svoj smisao i misiju, taj će ranije i umreti - ispričala je Vesna za "Informer".

