U nesreći je poginula Meleka R. (16), dok je tinejdžerka Dž. N (15) koja je upravljala električnim trotinetom zadobila višestruke prelome i nalazi se na bolničkom lečenju u Beogradu.



Nakon saslušanja, tužilac VJT u Novom Pazaru predložio je pritvor za osumnjičenu S.M.





Poginula devojčica danas je sahranjena na seoskom groblju Čašić Dolac. Kako saznajemo, ona se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja 297 stav 2 u vezi člana 289 stav 1.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada su dve maloletne devojčice pokušale da se uključe na magistralni put, nakon čega je usledio sudar sa putničkim vozilom marke "golf".



Građani Novog Pazara i dalje su u šoku zbog ove tragedije, a mnogi upućuju poruke podrške i molitve za oporavak povređene devojčice.



Na mestu nesreće zatečeni su potresni prizori – oštećeni automobil, trotinet razbacan po kolovozu i veliki broj građana koji su u neverici posmatrali tragediju.



M.R., učenica prvog razreda srednje škole, podlegla je povredama nakon više od dva sata borbe u bolnici.