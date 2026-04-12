Nakon saslušanja, tužilac VJT u Novom Pazaru predložio je pritvor za osumnjičenu S.M.
Poginula devojčica danas je sahranjena na seoskom groblju Čašić Dolac.
Građani Novog Pazara i dalje su u šoku zbog ove tragedije, a mnogi upućuju poruke podrške i molitve za oporavak povređene devojčice.
Na mestu nesreće zatečeni su potresni prizori – oštećeni automobil, trotinet razbacan po kolovozu i veliki broj građana koji su u neverici posmatrali tragediju.
M.R., učenica prvog razreda srednje škole, podlegla je povredama nakon više od dva sata borbe u bolnici.
