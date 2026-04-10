Bivši fudbaler i trener Crvene Zvezde, Dejan Stanković, pre dve godine oženio se novinarkom iz Slovenije, Anitom Bojanić. Anita se u januaru ove godine porodila i rodila ćerkicu kojoj su dali ime Anđela.

Danas, na Veliki petak, Dejan je dobio još jednu naslednicu, kojoj su dali ime Andrea.

Anita je od Dejana Stankovića mlađa osam godina. Odrasla je u glavnom gradu Slovenije, gde je završila školu, ali i istekla visoko obrazovanje na tamošnjem Univerzitetu. Ima bogatu radnu karijeru, a kako prenose domaći mediji, trenutno radi za video-produkciju koja posluje i u Srbiji.

Venčali se u tajnosti

Dejan i Anita venčali su se u strogoj tajnosti u izolovanom restoranu u Beogradu.

Tada je Stanković imao poseban zahtev za svoje goste. Naime, on je tražio da poštuju njegovu privatnost i da ne šire informacije o venčanju.

Razveo se nakon 23 godine braka

Podsetimo, Dejan Stanković nakon 23 godine se razveo od supruge Ane Aćimović.

Vest o razvodu Dejana i Ane iznenadila je sve, posebno što je on uvek isticao koliko mu znači podrška supruge u koju se zaljubio kada je imao svega 19 godina.

- Jedan od bitnih faktora da osobi s kojom si svaki dan pokazuješ koliko je voliš i koliko ti je do nje stalo. Ljubomora mora da se oseti kada ima strasti i ljubavi. Po mom mišljenju, ko ne oseća ljubomoru, ni ne voli - izjavio je jednom prilikom Stanković za magazin „Hello"!

- Ana mi je najveća podrška. Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere, i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, nada i vera - govorio je tada za "Gloriu".

