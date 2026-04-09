Dinastija Stanković u Interu će biti nastavjena. Legenda "neroazura" Dejan Stanković veliki deo svoje karijere proveo je u crveno-crnom dresu, osvojio brojne trofeje uključujući i Ligu šampiona, a uskoro bi na "Đuzepe Meaci" mogao da prošili svoju zaostavštinu i dobije naslednike. Ne jednog već dvojicu.

Kako pišu italijanski mediji, a prenose domaći, u narednih nekoliko meseci Inter želi da vrati u klub njegove sinove, nakon što ih je prethodnog leta pustio da odu. Golman Filip Stanković doći će iz drugoligaša Venecije i biće rezervna opcija na golu u narednoj sezoni, dok jača uloga u timu očekuje već dokazanog Aleksandra iz Klub Briža, gde je na sebe skrenuo pažnju velikana i zavredeo startnu postavu u reprezentaciji Srbije.