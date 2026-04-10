Najpoznatiji pevač na teritoriji Balkana, Zdravko Čolić tokom cele godine vredno nastupa na koncertima širom sveta, ali za njega su praznici ono doba godine koje posvećuje porodici.

- Vaskrs je dan radosti i mislim da ljudi treba to da poštuju. Jednom su mi organizovali koncert na Veliki petak, ali sam odbio. Nisam želeo da radim, mislim da na taj dan ne bi trebalo da se radi - bio je jasna pevač pre nekoliko godina.

Porodična trpeza, ofarbana jaja, supruga i dve ćerke, pevaču je dovoljno da bi sa užitkom proveo praznik.

Podsećanja radi, Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, uručio pomenutu putnu ispravu.



Kako se navodi u odluci, regionalna zvezda je izuzetno doprinela kulturi i ima velika umetnička dostignuća.



- Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine - objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.

