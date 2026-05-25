Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca na sajtu Gradske opštine Savski venac (uz koji se prilaže obavezna skenirana dokumentacija) ili lično na pisarnici GO Savski venac (Kneza Miloša 69, Beograd) svakog radnog dana od 07:30 do 15.30 časova.

Obavezna dokumentacija koja je sastavni deo prijave sadrži očitanu zdravstvenu knjižicu deteta (za decu koja nemaju zdravstvenu knjižicu u trenutku prijave potrebno je priložiti obrazac „Potvrda o zdravstvenom osiguranju“), očitane lične karte oba roditelja kao dokaz da su prijavljeni na teritoriji Gradske opštine Savski venac i popunjen obrazac prijave.

Prilikom dodele auto-sedišta građani će ostvariti pravo i na dodelu Super članskog paketa Auto Moto Saveza za pomoć na putu i šlep u Srbiji i Evropi, koje se aktivira slanjem SMS poruke, a članstvo po aktivaciji važi godinu dana.

Broj sedišta je ograničen.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 011 / 2061- 761.