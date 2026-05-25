Neposredno pred ulazak Maje Marinković u Elitu 9 u javnosti su se pojavili navodni detalji njenog ugovora sa produkcijom televizije Pink.

Kako se tada navodilo, njen bivši izabranik Filip Car je dobio zabranu da uđe u rijaliti dok je ona u Beloj kući.

O toj temi je pred našim kamerama govorio Majin otac Radomir Marinković Taki koji nije želeo da otkriva detalje.

- Detalji o Majinim ugovorima su poslovna tajna. Ugovori sa televizijom Pink se nalaze na sigurnom, ali odavanje informacija ne dolazi u obzir niti postoji želja da se naškodi toj kući. Maja se tretira kao Pinkovo dete, uvek je maksimalno ispoštovana i te teme se ne komentarišu - rekao nam je Taki.

"Moram da menjam stan"

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, otkrio je da trpi velike pritiske od kako njegova ćerka vodi rat sa Stanijom Dobrojević u Eliti 9.

Nedavno je progovorio o detaljima pakla koji proživljava, te otkrio da hitno mora da se seli iz stana.

Taki se požalio da mu nepoznati ljudi pljuju po vratima i uznemiravaju ga.

- Moram da menjam stan, selim se u drugi kraj grada zbog toga što mi skoro pa svaki dan pljuju po vratima i crtaju polne organe zbog toga što se plaše da li će se opet desiti neka neprijatna situacija kao od pre dve godine, jer čuju kako mi prete na televiziji - rekao je Taki.

