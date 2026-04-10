Više dečijih horova iz Srbije, sa ukupno 288 dece, i njihovi nastavnici koji su u četiri autobusa krenuli sinoć iz Beograda put Pariza, 10 sati je bilo zarobljeno na granici sa Hrvatskom! Tim povodom oglasili su se roditelji zabrinute i iscrpljene dece koja su celu noć presedela u autobusu na granici.

Deca su inače krenula na uskršnji koncert koji treba da se održi prvo u Parizu, a potom i u Minhenu, a u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije.

"Bili zarobljeni čitavih 10 sati"

Prelazak srpske granice protekao je brzo, stigli su na Batrovce sinoć oko 22 sata i našu stranu prošli su je za oko sat vremena. U međuzonu su ušli oko 23 časa i tu ostali zarobljeni čitavih 10 sati!

- Deca su iz Beograda krenula su oko 20.30 časova sinoć, na našom graničnom prelazu sa Hrvatskom bili su nešto oko 22 časova, tu su prošli nakon sat vremena, ušli su u međuzonu sa Hrvatskom i tu su praktično bili zarobljeni čitavih 10 sati. Jutros oko 9 časova su tek uspeli da pređu granicu sa Hrvatskom – kaže za "Blic" jedan od roditelja čije je dete krenulo na put.

Kaže i da kada su ušli u međuzonu, ispred njih je bilo 20 autobusa, koji se satima nisu uopšte pomerali.

- Ćerka mi se javila jutros čim su prešli granicu, umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, mada im dug put tek predstoji - rekao je zabrinuti roditelj.

Inače, u pitanju je osam horova iz Srbije koju čini čak 288 dece uzrasta od 11 do 17 godina, a koja se se uputila na veliku međunarodnu koncertnu turneju kroz Italiju, Francusku i Nemačku. gde će nastupati u prestižnim evropskim gradovima poput Pariza i Minhena i predstavljati svoju zemlju.

