Predsednik SAD Donald Trump objavio je nasilan snimak koji navodno prikazuje haitijskog ilegalnog imigranta kako smrtonosno napada majku iz Floride čekićem prošle nedelje, optužujući administraciju Džoa Bajdena da je osumnjičenog pustila na slobodu 2022. godine. Snimak nećemo objaviti jer je uznemirujući.

Rolbert Joakim (40) optužen je za ubistvo drugog stepena i oštećenje imovine nakon što je uhvaćen kamerom kako usred bela dana prošlog petka ispred benzinske pumpe u Fort Majersu nasmrt prebija majku dvoje dece.

„Ilegalni kriminalac sa Haitija, koga je u našu zemlju pustio NAJGORI predsednik u istoriji, Pokvareni Džo Bajden, i radikalne demokrate u Kongresu, upravo je na benzinskoj pumpi na Floridi čekićem pretukao do smrti nevinu ženu“, napisao je Tramp na mreži Truth Social. „Snimak njenog brutalnog ubistva je jedna od najgnusnijih stvari koje ćete ikada videti.“

„Ovo jedno ubistvo trebalo bi da bude dovoljno da ove radikalne sudije PRESTANU da ometaju imigracione politike moje administracije i da nam omoguće da JEDNOM ZA SVAGDA OKONČAMO OVU PREVARU“, dodao je.

Joakim je prvi put ušao u SAD u avgustu 2022. godine i pušten je u zemlju za vreme Bajdenove administracije, prema podacima Ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS).

Savezni sudija je kasnije izdao konačni nalog za deportaciju protiv njega, ali mu je odobren privremeni zaštićeni status (TPS), program koji je Tramp opisao kao „masovno zloupotrebljavan i prevarantski“. Takođe je okrivio „radikalne liberalne sudije okružnih sudova“ za blokiranje pokušaja njegove administracije da ga ukine.

Iako je postojao konačni nalog za deportaciju, Joakim je navodno dobio TPS i ostao u zemlji čak i nakon što mu je status istekao 2024. godine.

"Demokrate pretvaraju SAD u deponiju"

Tramp je dalje rekao da demokrate pretvaraju Sjedinjene Države u ono što je nazvao „deponijom“, preplavljenu desetinama miliona neproverenih i „mentalno poremećenih“ pojedinaca.

„Mojim republikancima, i iskreno svim Amerikancima zdravog razuma, NIKADA NE ZABORAVITE da su Džo Bajden i Demokratska stranka pretvorili Sjedinjene Američke Države u deponiju, dopuštajući desetinama MILIONA kriminalaca, ludaka i mentalno poremećenih iz celog sveta da uđu u našu zemlju, potpuno neprovereni i nekontrolisani kroz naše širom otvorene granice“, rekao je.

„Kao što sam oduvek govorio, ako uvezete Treći svet, postaćete Treći svet, i to se dogodilo tokom četiri godine demokratske vlasti.“

Žrtva navodno radila na pumpi

U napadu je žrtva navodno bila radnica na benzinskoj pumpi.

Prema snimku, više puta je udarena čekićem u glavu nakon što se suprotstavila osumnjičenom zbog razbijanja prozora njenog automobila.

Tramp je pozvao na molitve za žrtvu, majku dve tinejdžerke, prema izveštaju lokalnog medija Gulf Coast News.

„Molim vas da se pomolite za porodicu ove nevine žene. Pobrinućemo se da pravda bude brzo i strogo zadovoljena u ovom slučaju!“, rekao je Tramp, prenosi Fox News.