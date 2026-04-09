Nesvakidašnji slučaj dogodio se pre sedam godina u šumi kraj Beograda, kada je preminuo muškarac star 57 godina u toku intimnog druženja sa svojom „prijateljicom“. Ova tragedija je kod nekih izazvala šok, a za neke je bila čak tragikomična zbog okolnosti u kojima se dogodila.

Tragedija se dogodila 2019. godine u neselju Stepin Gaj kod Beograda, kada je pronađeno telo muškarca za kojeg se ispostavilo da je umro u toku intimnog odnosa u automobilu. Obdukcija je pokazala da je uzimao previše stimulansa, zbog čega mu je srce otkazalo.

Muškarac se našao sa prijateljicom tri godine mlađom, ušli su u automobil i planirali su da imaju odnose. Pre toga on je popio tablete, koje su mu došle glave.

- Muškarac je u šumu došao automobilom sa svojom devojkom, koja je tri godine starija od njega. Planirali su da imaju odnos u kolima, pa je on posegao za lekovima za potenciju "vijagra", koje je sa sobom poneo. Popio je jednu tabletu, ali pošto ona nije odmah delovala, odlučio je da popije još dve, iako je na uputstvu jasno naznačeno da dejstvo stimulansa počinje tek za pola sata - kazao je tada izvor za beogradske medije.

Čoveku je pozlilo u toku odnosu i preminuo je. Žena je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali za njega je bilo kasno.

Telo je zatim prebačeno na obdukciju koja je potvrdila zadesnu smrt usled infarkta izazvanog kombinacijom uzbuđenja i lekova.

Kada je obaveštena porodica, nisu želeli da čuju za njega ni auto, kada su čuli pod kojim okolnostima je preminuo.

