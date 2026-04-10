Dragica Radosavljević Cakana sve vaskršnje običaje iz roditeljske kuće na Kosovu i Metohiji prenela je na svoju porodicu i neguje ih i danas, a u razgovoru za Informer otkrila je da će ove godine Vaskrs provesti kod unuka u Španiji.

Pevačica koja i kroz svoju muziku neguje srpsku tradiciju odrasla je u Leposaviću, a Vaskrs u južnoj srpskoj pokrajini Cakana pamti kao posebnu radost i svečanost.

Kako ste proslavljali Vaskrs u detinjstvu na Kosovu i Matohiji?

- Za nas je kao decu to bila posebna svečanost i posebna radost. Tada smo dobijali poklone, od onih najsitnijih kao što su šarene bombonice, do malo krupnijih... Neko dobije haljinicu, neko cipelice, neko čarapice... Znali su da to iznivelišu da svi budemo zadovoljni. Nije to bilo Bog zna šta, ali nama deci je to bilo upečatljivo. Bilo je mnogo lepo, kao devojčica se sećam tog farbanja jaja i tog velikog šarenila raznih boja... Sve te običaje sam prenela posle na svoju porodicu. Dok su mi unučići bili mali ja sam to praktikovala, kupovala sam im poklone, a oni su se radovali. Uroš automobilima i raznim mačevima, a Dunja i Mirka lutkama.

S obzirom na to da je Kosmet kolevka srpske tradicije sećate li se nekih vaskršnjih običaja koji su tada bili neizostavni, a danas su zaboravljeni?

- Ponešto je i meni promaklo od običaja, ali sam većinom sve uspela da prenesem na svoju porodicu. Važna mi je bila uvek ta vaskršnja radost, da tog dana deca sve imaju i da ih obradujem da budu veseli i srećni. Da trpeza ne bude prerenatrpana, da ne preterujemo, ali da se za svakoga nađe ono što voli da jede. Neko voli jagnjetinu, neko prasetinu, ali ja sam uvek bila spremna da sve to pripremim. To sam uspela da prenesem deci, da je to naš najradosniji praznik i da treba da budu veseli i srećni jer je to poseban dan. Ako nisu u mogućnosti da taj dan budu sa porodicom, da onda budu sa prijateljima da se druže, da se raduju.

Posle Vaskrsa Cakana će iz Španije nastaviti na Kosovo i Metohiju gde će provesti prvi maj, ali i obeležiti godišnjicu majčine smrti.

- Mnogo mi je teško kad odem na Kosovo i Metohiju, nezamislivo... Nisam očekivala da će biti tako. Mislila sam da ću se obradovati uvek kad vidim svoju kuću, međutim, tužno je kad dolazite u praznu kuću, a nema mame na terasi koja me čeka. Koliko god roditelji bili i stari, teško je kada ih više nema. Nedostaju mnogo, čini mi se svakog časa sve više i više. U početku niste ni svesni toga, tek kad prođe izvesno vreme shvatite koliko je teško kad ostnete bez oba roditelja.

