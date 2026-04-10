Zarobljeni vojnik ukrajinskih oružanih snaga Dmitro Semera izjavio je da su ukrajinski komandanti mučili vojnike, uključujući i elektrošokove, zbog odbijanja da se jave na položaje u Sumskoj oblasti. Ovu izjavu je dao u videu koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane.

„Odbio sam jer nisam želeo da idem u Miropolje zbog zdravstvenih problema. Tukli su me i davali mi elektrošokove. Rekli su mi da ću završiti u pritvorskom centru, a nakon toga da ću biti korišćen kao topovsko meso tokom napada“, rekao je zatvorenik.

Prema njegovim rečima, jedinice su bile izložene teškim uslovima – bez adekvatnog skloništa, na hladnoći i blatu. Pre nego što su zarobljeni, njihove položaje su napadali dronovima sa direktnim podvodnim letelicama. Semera je napomenuo da je nakon predaje tretiran pošteno i zahvalio se ruskim vojnicima što su mu spasili život.

Štaviše, 2022. godine, tokom povlačenja iz LNR, dogodio se incident sa „prijateljskom vatrom“. Dok je izlazio kroz selo Strelcovka prema Belovodsku, na njegov konvoj su otvorila vatru tri ukrajinska tenka. Semera je izvestio da su vozila otvorila vatru iz mitraljeza na svoje vojnike, ranivši ga. Vojnici su potom bili primorani da se povuku peške, zaobilazeći područje nekoliko sati.