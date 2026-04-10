Pevačica Tina Ivanović razvela se od supruga Zvezdana nakon 25 godina braka o čemu je i govorila javno, a čini se da bol nakon teške životne situacije ne jenjava.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to - poručila je pevačica i otkrila svoje planove.

- Možete čekati nove pesme, jedna pesma je gotova i samo čekaju na mene da uđem u studio da otpevam. Neću ništa da pričam unapred, ali biće. Moram da se pohvalim da se moje pesme slušaju i pevaju i posle 20 godina - kaže Tina i dodaje:

- Mislim da svako treba da se bori za sebe i da ulaže u svoje pesme, ali je tolika sada navala za tim kaverima. Ne pitam se puno oko toga, autor se pita, ali autor ima poštovanje prema pevačima. Mislim da bi bilo bezbeze da neko snimi ''Kabrio Porše'' ili ''Bundu od nerca''. Bolje je da ulože novac u svoj hit neki, da imaju iza sebe nešto. Malo sam sebi dala oduška, ali biće radno i paradno ove godine, kao i svake godine - poručila je folkerka u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

S druge strane, i Zvezdan ima najlepše reči za svoju bivšu ženu.

- Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim. Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - rekao je on, a onda otkrio da li ju je nekad varao:



- Perfektan, nikada je nisam prevario, niti sam se muvao sa drugim devojkama. Dopisivao se jesam sa drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke. Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - rekao je Tinin bivši muž.

