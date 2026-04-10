Sanja Marinković godinama je jedno od najpoznatijih TV lica, a sada je govorila iskreno o izazovima sa kojima se susretala tokom karijere. Otkrila je i pravilo kojeg se uvek drži kada su u pitanju dogovori sa gostima njene emisije "Magazin in".

Tokom godina sarađivala je sa gotovo svim javnim ličnostima naše estrade, a kaže da se uvek drži istog pravila, kao i da se trudi da ima razumevanja jer svakome nekada "nije dan".

- Svako ima trenutak kada mu nije dan, kada je popio koju više, ne želi da priča o nekim temama ili se previše raspriča pa me sutradan zove da to isečem. Uvek isečem sve, nikada nisam ostavila nešto što moji gosti nisu želeli - rekla je Sanja, pa otkrila da li postoji neka javna ličnost koju je zabranila.

- Ne postoje zabranjeni gosti, svako ima svoje loše trenutke. I ne postoji ta mogućnost da me nešto poremeti, ja kada se sredim, obučem haljinu i štikle, postajem voditeljka i u tih devedeset minuta sam to - rekla je Sanja u emisiji "Minsko polje" i dodala da joj je početak karijere bio izuzetno težak, ali je izdržala jer je bila motivisana time da uspe i ostvari uspeh.

