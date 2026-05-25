Ministarstvo spoljnih poslova Kine oglasilo se povodom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Pekingu i na svojoj zvaničnoj stranici na internetu objavilo vest koja mnogo toga govori.

Naime, za kinesku diplomatiju je vest broj jedan dodela odlikovanja šefu naše države, koje mu je uručio lično predsednik najmnogoljudnije zemlje sveta, Si Đinping.

Podsetimo, predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping odlikovao je predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića najvišim kineskim državnim priznanjem namenjenim stranim državljanima – "Ordenom prijateljstva".

