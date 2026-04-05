Dragica Radosavljević Cakana je nedavno opljačkana, a o detaljima incidenta je javno govorila.

Kako je tada istakla, pljakčaši su bili maskirani i nisu ostavili tragove, te nije sumnjala na bilo koga.

- O dobroj krađi se radi, u pitanju je 200.000...Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška. To je tipovano, u pitanju je neko ko je organizovano uradio. Niko nam se nije obratio iako su bili forenzičari i policija - rekla je Cakana, pa dodala:

"Ne plašim se lopova"

- Među stvarima nemam više ni brilijante i dijamante, ali je tu bila ogrlica kožna sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

