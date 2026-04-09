Nakon turbulentnih dešavanja u rijalitiju i ulaska Stanije Dobrojević, odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića doživeo je neočekivani obrt.

Iako su nakratko prekinuli svoju romansu, nakon žurke održane u utorak strasti su se ponovo rasplamsale i par se prepustio jedno drugom u izolaciji.

Kako se uveliko šuška po Beloj kući, rijaliti ljubavnicima se tokom rizičnog intimnog odnosa "omaklo", zbog čega je starleta u panici morala hitno da reaguje.

Maja je prišla kapiji i od produkcije zahtevala pilulu za "dan posle". Sa druge strane, čini se da se Durdžiću izuzetno dopada ideja da postane otac Majinog deteta. On se potajno nada da Maja ipak nije popila pilulu, dok ona otvoreno sumnja da joj je namerno "napravio bebu".

Ulje na vatru dodao je sam Asmin i to naočigled svih! Tokom emisije "Pitanja gledalaca", Durdžić je pred svima privukao Maju i nežno je poljubio u stomak, što je pokrenulo lavinu komentara i podgrejalo sumnje da je beba zaista na putu.

"Ne prihvatam Asmina za zeta"

Podsetimo, Majin otac Radomir Marinković Taki je pred našim kamerama govorio o njenom učešću.

Kada je u pitanju odnos sa Asminom, najviše joj zamera intimne odnose pred kamerama.

- Stava sam da je trebalo da se druže još ova tri meseca do kraja, pa kada izađu iz rijalitija da se zabavljaju. Ne prihvatam ga kao zeta. Imali su scene koje ne priliče ni njoj ni njemu. I Asmin ima porodicu i žensko dete, ta jorgan planina je bila suvišna. Ne treba da gledamo to na televiziji.

Voditelj ovog programa, Milan Milošević, je pred našim kamerama sa sigurnošću istakao da će Marinkovićeva zatrudneti tokom ove sezone, a Taki je strogo protiv toga.

- Daleko bilo da izađe trudna, ima vremena za to. Operisana je i zbog toga sam od početka uplašen, ali produkcija zaista brine o njoj. Želim da izađe kao jedinka i sa krunom na glavi.

