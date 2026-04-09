Zorica Erić, nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja “Nikad nije kasno“, nedavno je prošla kroz pravi pakao na privatnom slavlju na kojem je pevala u oktobru prošle godine.

Na svom Instagram profilu Zorica se tokom nastupa oglašavala i otkrila da je imala problem sa gostima i to sa onim "koji mašu sa 1.000 dinara".

- Morate da znate da su mi se na ku*ac popeli besni i bezobrazni gosti i da sam na sve spremna. Nemam ja više živaca za vaše mahanje parama i stav da sa 1.000 dinara možete da mi radite šta hoćete. Možeš al' u ku*cu. Možeš kod kuće, kod mene jok - napisala je prvo Zorica dok je još bila na slavlju.

"Pa dođi ti da te naučim pameti, govedo matoro"

Zorica Erić je zatim otkrila i da je imala problem sa dedom slavljenice na čijem je veselju pevala, koji ju je, kako je otkrila, ponizio pred svim gostima.

- Upravo mi se deda slavljenice obratio rečima: "Aloooooo, odi dedi 'vamoooo"! Onako, sav pun sebe. On je sad neku ku*ac pred gostima, a ja sam neka budala. Pa dođi ti da te naučim pameti, govedo matoro - opisala je ona situaciju na pomenutoj društvenoj mreži.

