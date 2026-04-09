Helena Ocokoljić, ćerka Lidije Ocokoljić i sestričina Cece Ražnatović, danas proslavlja rođendan.

Danas puni 21 godinu, a tim povodom se oglasila njena sestra Anastasija Ražnatović koja živi u Sevilji.

Na svom Instagram profilu, Anastasija je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz koju je napisala:

- Mojoj najboljoj sestri na svetu srećan rođendan. Volim te najviše na svetu - poručila je Ražnatovićeva.

"Jako smo skladna porodica"

Cecina sestričina Helena, u svom prvom intervjuu bez zadrške je govorila o porodici Ražnatović i tom prilikom otkrila ko je najstroži, sa kim se najviše svađa i kakva je njena tetka.

- Mislim da je moja mama najstroža u porodici. Prema mom bratu Viktoru je najstroža možda, pogotovo kada je škola u pitanju. Viktor je osoba koja je u fazonu da ima vremena za sve, ako sutra ima test, on će biti opušten i reći "Pa imam celu noć do testa". Ali je on je totalna flegma. Jako smo skladna porodica, puna ljubavi. Ništa ne može da nas razdvoji - rekla je Helena.

Takođe, ne krije da svoju tetku voli najviše na svetu, ali biti "Cecina sestričina" zna ponekada da joj padne teško, jer ljudi stvore predrasude kada to čuju.

BONUS VIDEO:





