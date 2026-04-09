Jednojajčani blizanci Hugo Turner i Ross Turner odlučili su da tokom 12 nedelja testiraju kako različite dijete utiču na organizam.
U saradnji sa King's College London sproveli su kontrolisani eksperiment:
- jedan brat je bio na veganskoj ishrani
- drugi je konzumirao meso, ribu i mlečne proizvode
- unosili su isti broj kalorija
- imali su identičan režim treninga
Time je jedina razlika bila – vrsta ishrane.
Rezultati: energija, težina i performanse
Tokom eksperimenta zabeležene su zanimljive promene:
Vegan ishrana (Hugo):
- gubitak oko 4 kg
- smanjenje telesne masti
- pad nivoa holesterola
- stabilniji nivo energije tokom dana
Hugo je istakao da je nakon početne želje za mesom i sirom počeo da oseća više energije zahvaljujući zdravijim izborima poput voća, orašastih plodova i biljnih alternativa.
Ishrana sa mesom (Ross):
- dobijanje mišićne mase (oko 10 kg)
- povećanje telesne masti (sa 13% na 15%)
- promenljiv nivo energije
Ross je naveo da su njegovi treninzi bili „neujednačeni“, sa periodima visoke energije i naglih padova.
Uticaj na zdravlje: crevna flora i metabolizam
Jedan od ključnih nalaza bio je uticaj na zdravlje creva:
- kod veganske ishrane zabeležen je pad raznovrsnosti crevnih bakterija
- kod ishrane sa mesom stanje je ostalo stabilnije
Ovaj faktor može igrati važnu ulogu u imunitetu i opštem zdravlju organizma.
Da li postoji „najbolja dijeta“?
Iako su rezultati pokazali određene razlike, zaključak eksperimenta bio je da:
ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima.
Preporuke stručnjaka, uključujući i smernice sa Harvard University, naglašavaju balansiranu ishranu koja uključuje:
- integralne žitarice
- voće i povrće
- kvalitetne proteine
- zdrave masti
Vegan ili meso – šta je bolje?
Eksperiment sa blizancima pokazuje da i veganska i mesna ishrana imaju svoje prednosti i mane:
- veganska dijeta može pomoći u mršavljenju i smanjenju holesterola
- ishrana sa mesom može doprineti povećanju mišićne mase
- ukupni efekti zavise od kvaliteta hrane i životnih navika
Najvažnije je pronaći način ishrane koji odgovara vašem telu i ciljevima.
