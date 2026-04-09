Jednojajčani blizanci Hugo Turner i Ross Turner odlučili su da tokom 12 nedelja testiraju kako različite dijete utiču na organizam.

U saradnji sa King's College London sproveli su kontrolisani eksperiment:

jedan brat je bio na veganskoj ishrani

drugi je konzumirao meso, ribu i mlečne proizvode

unosili su isti broj kalorija

imali su identičan režim treninga

Time je jedina razlika bila – vrsta ishrane.

Rezultati: energija, težina i performanse

Tokom eksperimenta zabeležene su zanimljive promene:

Vegan ishrana (Hugo):

gubitak oko 4 kg

smanjenje telesne masti

pad nivoa holesterola

stabilniji nivo energije tokom dana

Hugo je istakao da je nakon početne želje za mesom i sirom počeo da oseća više energije zahvaljujući zdravijim izborima poput voća, orašastih plodova i biljnih alternativa.

Ishrana sa mesom (Ross):

dobijanje mišićne mase (oko 10 kg)

povećanje telesne masti (sa 13% na 15%)

promenljiv nivo energije

Ross je naveo da su njegovi treninzi bili „neujednačeni“, sa periodima visoke energije i naglih padova.

Uticaj na zdravlje: crevna flora i metabolizam

Jedan od ključnih nalaza bio je uticaj na zdravlje creva:

kod veganske ishrane zabeležen je pad raznovrsnosti crevnih bakterija

kod ishrane sa mesom stanje je ostalo stabilnije

Ovaj faktor može igrati važnu ulogu u imunitetu i opštem zdravlju organizma.

Da li postoji „najbolja dijeta“?

Iako su rezultati pokazali određene razlike, zaključak eksperimenta bio je da:

ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima.

Preporuke stručnjaka, uključujući i smernice sa Harvard University, naglašavaju balansiranu ishranu koja uključuje:

integralne žitarice

voće i povrće

kvalitetne proteine

zdrave masti

Vegan ili meso – šta je bolje?

Eksperiment sa blizancima pokazuje da i veganska i mesna ishrana imaju svoje prednosti i mane:

veganska dijeta može pomoći u mršavljenju i smanjenju holesterola

ishrana sa mesom može doprineti povećanju mišićne mase

ukupni efekti zavise od kvaliteta hrane i životnih navika

Najvažnije je pronaći način ishrane koji odgovara vašem telu i ciljevima.