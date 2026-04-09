Lapsus koji je voditeljka vremenske prognoze sa RTS-a Ana Reljić nedavno napravila i dan danas se prepričava.

Dok je prezentovala vesti o vremenu, spikerki se omakla rečenica: "Danas ne izlazite iz kuća nikako", što je izazvalo mnoštvo reakcija.

Budući da je građane obaveštavala o tome da meteorolozi najavljuju kišu, u želji da sve upozori da ne napuštaju dom bez kišobrana, Ana je zaboravila da spomene glavnu reč - kišobran, pa je rečenica dobila potpuno drugi smisao.

- U Beogradu je trenutno 16 stepeni. Ni u Beogradu, niti bilo gde drugde u Srbiji danas ni slučajno nemojte izlaziti iz kuće jer na području glavnog grada već pada slaba kiša, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena - rekla je ona jednom prilikom tokom uključenja u jutarnji program.

Snimak na kojem se ona vidi dok govori o prognozi i pominje ovaj lapsus obišao je društvene mreže i postao viralan.

Ljudi je pravdaju i osuđuju

Ispod ovog snimka zaređali su se komentari i dok su neki neki kritikovali voditeljku, drugi su rekli da je potpuno razumeju i da ujutru ne bi mogli da se "sastave", a kamoli izgovore neku rečenicu.

- Ljudi, sedam sati ujutru, ja ne bih mogao da progovorim rečenicu ovom brzinom ko ona, a da ne pogrešim.

