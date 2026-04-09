Nakon što se u javnosti ponovo pokrenula priča o nekadašnjoj romansi između pevačice Sandre Rešić i njenog kolege Miroslava Ilića, on je odlučio da žestoko odgovori.

Iako je Sandra nedavno izjavila da je njihov odnos okončan mirno i bez ikakvih konflikata, te da je glavni razlog prekida ljubavi bio puki nedostatak razumevanja, Ilićeva najnovija objava na društvenim mrežama šokirala je javnost.

Njegove reči ostavljaju potpuno drugačiji utisak i jasno pokazuju da stvari između bivših partnera nisu ni približno idilične.

"Dotična persona mi duguje 45.000 evra"

Reagujući na navode o njihovom mirnom rastanku Miroslav se oglasio putem svog Instagram profila i izustio teške reči na račun bivše partnerke i njene majke, optuživši pevačicu da mu duguje basnoslovnu svotu novca.

- Dakle, dotična persona mi duguje 45.000 evra i nismo u kontaktu nikakvom. Sve što ima veze sa njom je odavno ugašeno i blokirano već četiri godine. Dotičnoj osobi kao i njenoj majici od srca želim sve najgore i samo da napomenem... Bog je veliki i sve vidi. Doviđenja i prijatno - stoji u njegovoj objavi

Inače, ljubavna veza između dvoje pevača dugo je bila obavijena velom misterije, pre svega zbog brojnih spekulacija da je Ilić u tom periodu zapravo bio oženjen. Pored toga, pevač je i u prošlosti tvrdio da mu Sandra nikada nije vratila novac koji joj je pozajmio kako bi snimila pesmu.

BONUS VIDEO: