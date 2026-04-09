Uskrs je jedan od najvažnijih praznika koji nam predstoji, a farbanje jaja za mnoge porodice predstavlja neizostavan deo tradicije. Tokom godina ovaj običaj prerastao je u pravu malu umetnost, pa se na prazničnoj trpezi sve češće mogu videti kreativno ukrašena jaja u raznim bojama i dezenima.

Ipak, koliko god želimo da jaja izgledaju što lepše, važno je razmišljati i o tome da li su bezbedna za konzumaciju. Na društvenim mrežama sve je više ideja koje deluju atraktivno, ali nisu preporučljive ukoliko planirate da jaja kasnije i pojedete.

Najsigurniji izbor i dalje su prirodne i jestive boje. Farbanje uz pomoć prirodnih sastojaka ne samo da daje lepe nijanse, već je i bezbedno za ishranu. Isto važi i za kupovne boje koje su namenjene baš za uskršnja jaja i imaju odgovarajuću deklaraciju. Problem nastaje kada se koriste materijali koji nisu predviđeni za kontakt sa hranom, jer određene supstance mogu proći kroz ljusku i uticati na sadržaj jajeta.

Posebno treba izbegavati flomastere i markere. Iako su praktični za crtanje detalja, hemikalije iz mastila mogu prodreti kroz ljusku i kontaminirati jaje. Slično važi i za lepak i razne premaze – iako mogu delovati bezazleno, često sadrže sastojke koji nisu namenjeni za ishranu i ne uklanjaju se u potpunosti.

Ni boje za tekstil, papir ili drvo nisu dobar izbor. One mogu sadržati štetne supstance, pa takva jaja treba koristiti isključivo kao dekoraciju, a ne za jelo. Isto važi i za dodatke poput šljokica, perlica i plastičnih ukrasa – osim što nisu bezbedni, postoji i rizik da se sitni delovi odvoje.

Ako želite da vaša uskršnja jaja budu i lepa i bezbedna, najbolje je da se držite proverenih metoda. Prirodni sastojci poput lukovine, cvekle, crvenog kupusa, šargarepe, spanaća ili kurkume daju raznovrsne nijanse, a uz to su potpuno bezbedni. Alternativa su i kupovne prehrambene boje, koje su jasno označene za upotrebu u ishrani.

Na taj način možete uživati u lepim, kreativnim i – što je najvažnije – bezbednim uskršnjim jajima na svojoj trpezi.