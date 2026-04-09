Voditeljka Jovana Jeremić jutros se pričestila, a potom se oglasila na mrežama i otkrila šta joj se desilo pre odlaska u crkvu.



Poštuje pravoslavne običaje, slavi slavu i posti svaki post, uključujući i strogi Vaskršnji. Iako je imala brojne obaveze, voditeljka je stigla da se danas na Veliki četvrtak pričesti.

- Stigla sam i da se pričestim. Mislila sam da neću stići, ali je Bog imao plan za ovu grešnicu. Na zdravlje i spasenje. Vaskrs 2026 - poručila je Jovana.

Inače, ona je pre crkve otišla na pijacu, a kako kaže doživela je scenu na Dorćolu koju će zauvek pamtiti. Voditeljka nije mogla da sakrije suze radosnice zbog ljubavi kojom su je obasipali prodavci i prolaznici.

Kako je navela, sa pijace je otišla punih ruku poklona, a ljudi nisu želeli da joj naplate ono što je uzela.

- Znala sam kako će ljudi reagovati, ali ovoliko, to ne mogu da objasnim. Ništa nisu dali da platim, a stvarno sam želela. Ovo je toliko spontano bilo... Sve u životu možeš da kupiš, sem duše, s njom ipak moraš da se rodiš - poručila je Jeremićka na ivici suza.

