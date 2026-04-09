Putovanje u delovima zemlje je otežano treći dan zaredom, a konvoji koji se sporo kreću protestuju protiv visokih cena goriva izazvanih ratom SAD i Izraela protiv Irana.

Irski ministar pravde, Džim O’Kalagan, rekao je da će vojska biti raspoređena kako bi se ublažila blokada „kritične infrastrukture“.

O’Kalagan je dodao da vlasnici vozila koje su uklonile Odbrambene snage „ne bi trebalo kasnije da se žale na bilo kakvu štetu nastalu... tokom uklanjanja“.

Demonstranti su blokirali niz autoputeva i puteva širom zemlje.

Gardai (irska policija) može da zatraži pomoć irske vojske u „pomoći civilnim vlastima... kada je to potrebno“.

U saopštenju za medije u četvrtak, portparol garde je rekao da snage „prelaze u fazu sprovođenja mera“ ukoliko oni koji blokiraju pristup kritičnoj infrastrukturi „ne odustanu i ne raziđu se“.

Rekli su da blokade dovode u opasnost zalihe hrane, goriva, čiste vode i stočne hrane.

Izvršni direktor zdravstvene službe Irske pozvao je da se svi prilazi medicinskim ustanovama drže slobodnim kako bi korisnici mogli da pristupe lečenju.

Irski premijer Mišel Martin rekao je irskoj televizijskoj mreži RTÉ da blokiranje puteva i infrastrukture „nije fer oblik protesta“.

Rekao je da je „neprihvatljivo“ da ljudima bude uskraćen pristup gorivu i čistoj vodi.

„Imamo blokirane glavne arterije i zaustavljene su i paralizovane osnovne stvari ekonomije.“



