Tokom prethodne noći u aktuelnom rijalitiju, održana je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je učesnicima sve ono što najviše zanima vernu publiku.

- Asmine, kada si ušao u Elitu rekao si više puta da je Stanija htela da te ostavi nekoliko puta i da si za nju morao da se boriš kao vuk, kako sada menjaš priču? - glasilo je pitanje.

- Imali smo problem zbog Aneli, kada sam se uključivao u emisije, ali nikad nisam hteo i pričao da sam želeo da se ubijem. Nismo imali kontakt 2 dana samo, a ne 2 meseca - rekao je Alibaba.

- Ovaj čovek sve laže, narod sve prati i postoje njegove izjave i klipovi. Apsolutno sve izvrće i laže, ne znam da li je svestan da je najveći lažov koji je kročio u rijaliti. Totalno sve je izvrnuo, čitavu našu istinu i priču. Nemam reči za ovog čoveka, ljudsko smeće. Svaki put je uspeo da me izmanipuliše i da me vrati, pričao je da mu život nema smisla bez mene i da jedino mene ima u životu - govorila je Stanija.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Majo, do juče si govorila da je Stanija lepa, zgodna i uspešna. Govorila si da nikad nećeš biti sa tim patuljkom, a sad ti je ona klimakterična baba i udaraš joj na očevu smrt, dok ceo svet zna kakvu je tragediju njen otac doživeo - bila je konstatacija jednog od gledaoca.

- Skinula sam joj masku, ona je devojka sa Onlifensa. Stanija je klimakterična babetina, sa ogromnom glavom, koja joj raste od zlobe. Kako sam ja njoj bila prelepa i predivna, a sad sam ofucana k*rva? Nisam joj kriva što su se svi njeni muškarci zaljubili u mene. Kada mi kaže da sam ofucana, mislim da sam mnogo moralnija od nje i ona ne može da bude žrtva za tri života. Svi znaju da sam ja odrasla sama sa ocem, a ona je pokušala da oblati mog oca i onda sam joj ja uzvratila. Za razliku od nje, nisam glupa, imam odličan vokabular i znam šta pričam - objasnila je Maja.

- Bila sam sa Takijem, kao što je bio s tobom - dodala je Dobrojevićeva.

- Evo vidiš, nema veze, ja ću joj prećutati. Mene je otac napravio u jednog velikog borca - rekla je Marinkovićeva.

- Nije tvoja mama za džabe pobegla od tvog oca, ti si totalno nebitna i zato po svaku cenu želiš da se uguraš u ovaj trougao - istakla je Stanija.

- Pozdrav za tvoju majku k*rvetinu raspalu. Bila je sa mojim ocem i to odgovorno tvrdim - tvrdila je Maja.

- Tvoj otac je klošar jedan običan, nije imao da plati ručak mojim drugaricama - dodala je rijaliti učesnica.

- Odlepila je za Takijem, ne znam šta ti je čovek uradio, jer on ovo otrese i šutne. Kad izađemo u grad, uđeš i vidiš koja je lepša od koje, a ova sponzoruša pogledaj na šta liči. Ovo Elita, bolje su sa Ibarske magistrale - poručila je Maja.

- Maja se iskrivila od zlobe, ne pamtim je takvu. Gotivila sam je kao drugaricu, ali ona je pokazala ko je i šta je. Aleksandra Subotić i Slađa Poršelina bi bolje objasnile profil Maje Marinković, a ja sam joj zamerila što se muva sa bivšim momcima. Nju je majka distancirala od sebe, jer je nešto petljala s njenim dečkom, nije prirodno da se ona i ja družimo. Mora da shvati da me Asmin ne zanima, nju ne diram samo što bi nas dve svakako ovo rešile i bez Asmina - govorila je Stanija.

- Majo: ''Zašto je Stanija ostajala sa Asminom u vezi, kada je čula svašta o njemu i od njega?'', pa evo, zašto ti ostaješ? - glasilo je sledeće pitanje.

- Nisam Asminova ljubavnica, nego njegova devojka. Nisam govorila da mi neke stvari smetaju, mene to ne zanima. Ne volim da Asmin vređa žene, ali ako neko za njega kaže onakve gadosti, onda mi nije jasno šta ona traži sa takvim čovekom? Osudila sam ga zbog Kačavende, ali su svi ćutali kad je Stanija udarila na mog oca. Stanija je nazivala Noru cigančetom, a sada ima obraza da gleda Aneli u oči. Ku*vetina koja je bila sa monstrumom - odgovorila je Maja.

- Stanija kada je ulazila u studio, rekla je da sam prema njoj bio najbolji na svetu, a onda kad nisam trčao za njom, nastao je problem - ubacio se Durdžić.

- Mrš bre pacovčino jedna raspala. Jedno je kad je on meni došao u Majami da mi glumi lažnog milionera, ali Maja je imala prilike da vidi šta smo prošle i Aneli i ja. Papčina koji je zbog ove žene istresao sebe iz gaća, meni je lakše kad nema prljavih para njegovih - rekla je Stanija.

