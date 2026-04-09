Predsednik Srpske radikalne stranke profesor doktor Vojislav Šešelj gostujući u Info jutru objasnio je novi ugao gledanja na smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Lider radikala kaže da nema sumnje da je u pitanju ubistvo, ali da je vrlo sumnjivo što niko od prisutnih na petom spratu Filozofskog fakulteta nije pokazao trunku žalosti za stradalom Milicom Živković.

- Prvo kad pogledate ovaj prozor u "leptir" stilu, vidite da je ovo vrlo nepogodno za samoubistvo. Toliko da bi se potencijalni samoubica morao da se pomuči da bi možda i odustao od namere. Ona je odatle bačena. Ali, da uzmemo neutralno, kada je poginula, da je bilo neke žalosti za njom, videlo bi se, bio bi neko na mestu događaja, neko bi plakao, čekali bi policiju, možda je preživela pa bi tu stajali, ne, nije bilo nikoga. Nije bilo nikakve žalosti. Trebalo bi obaviti rekonstrukciju pa da stručnjaci kažu kako je moguće da neko skoči odatle. Jednostavno, samoubistvo ne dolazi u obzir. Ali dvojica da je bace, to je već moguće - rekao je Šešelj.

Predsednik SRS dodaje da je nesporna odgovornost na dekanu Filozofskog fakulteta Danijelu Sinaniju i rektoru Beogradskog univerziteta, novopečenom političaru Vladanu Đokiću.

- Odgovoran je dekan Sinani, jer je jasno propisano da niko ne može boraviti u zgradi fakulteta posle 22 časa. On je odgovoran što je bilo tog okupljanja tu. Na kraju krajeva, i ta devojka je delila njihova politička opredeljenja. I ona je bila blokader čim je bila tu. Prema svedočenju radnika obezbeđenja, dekan je tražio da krše propise i puste te studente da budu tu. Pa i čak da je u pitanju samoubistvo, opet je odgovoran, jer ste krivi i ako ste omogućili nekom da se ubije. Možda bi ona otišla u Dunav da skoči, ali ne bi tada dekana krivili. Što je ona bila tu, zašto je bila i uplašena ako jeste, jer ona nije sama skočila, možda je neko ugrožavao, možda je hteo da je siluje, to sve treba ispitati. Odgovorni su i dekan, ali i rektor, jer su ta zapaljiva sredstva koja su nađena na mestu događaja odmah nakon smrti Milice Živković, prebačena tajnim prolazom u Rektorat - zaključuje Šešelj.