OVAN

POSAO: Sada nadoknađujete propuštene prilike da biste ovaj dan završili boljim balansom. Neke stvari koje nam nedostaju ponovo nam se vrate i trebali biste ih shvatiti. Imali ste problema sa izgovaranjem onoga što ste osećali i mislili, jer ste se plašili reakcije druge strane.

LJUBAV: Energični Ovnovi su često savitljivi, pa će ići u potpuno pogrešnom psihološkom pravcu. Velika količina tračeva i negativnih misli naselila se u vašoj glavi i sada ometa vaš normalan život.

ZDRAVLJE: Ako već dugo niste proveravali krvnu sliku, učinite to sada, jer bi vas rezultati mogli iznenaditi i navesti na oprez kada je životni stil u pitanju. Zavisnicima pušenja treba naglasiti da je ovo trenutak da konačno prestanemo sa ovom lošom navikom.

BIK

POSAO: Budite oprezni oko administrativnih stvari, jer vas one mogu usporiti u realizaciji poslovnih projekata koji su u završnoj fazi. Dok ne završite ono što je prioritet, ne biste trebali započeti novi poslovni projekat.

LJUBAV: Do sada ste verovatno shvatili - život nije uvek pošten. Ne gubite vreme na pravdu, ona dolazi uskoro. Uradite ono što morate i posvetite se rešavanju emocionalnih sumnji.

ZDRAVLJE: Zdrav život, čajevi i lagana hrana su neophodni. Neophodno je više vremena provoditi napolju i u društvu, kako biste ojačali imunološki sistem. Posavetujte se sa gastroenterologom.

BLIZANCI

POSAO: Biće više novca nego obično, ali još uvek nećete moći da se izvučete iz nekih minusa i dugova. Dobićete priliku da konačno zatvorite jednu finansijsku konstrukciju, koja će vam doneti nove poslovne kombinacije.

LJUBAV: Radije biste pobegli i otišli ​​na neko pusto ostrvo. Na nesreću, moraćete da se suočite sa novim izazivačem emocija. Stvari počinju da se komplikuju kada se ljubav prepliće sa poslovnim okruženjem i obavezama.

ZDRAVLJE: Dijetu je potrebno dopuniti u obliku dodataka, koji mogu poboljšati vaše opšte stanje, ako na vreme reagujete, naravno kada osetite blage simptome prehlade i vodite računa o ishrani.

RAK

POSAO: Mnogo ćete se bolje i lakše slagati sa ljudima koji dolaze iz inostranstva nego sa sugrađanima. Bilo bi idealno ako ste na neki način povezani sa inostranstvom i ako vam se pruži prilika za putovanje, obavezno je prihvatite i napunite baterije za dane koji dolaze.

LJUBAV: A kada pažljivo planirate svaki detalj svog života, sledi iznenađenje. Ne upuštajte se u velike poduhvate i putovanja dok se duhovi ne smire. U ljubavi vas očekuje zanimljiva, ali složena situacija.

ZDRAVLJE: Osećate se opuštenije i spremnije za duže šetnje, a vaš društveni život je mnogo bolji. Vaše zdravlje izaziva vaš partner. Borite se protiv prehlade, jer je vaš pad imuniteta vrlo izražen.

LAV

POSAO: Trebali biste dobiti zadovoljstvo za sve što ste do sada uradili, ali niste naplatili. Ovo se posebno odnosi na one koji čekaju više novca. Moguće su manje nesuglasice sa kolegama iz kompanije koji su ispod vašeg poslovnog statusa. Ne nervirajte se zbog toga, jer vam jednostavno zavide.

LJUBAV: Iz prošlosti će se pojaviti stari-novi emocionalni izazov. Možete zapaliti staru vatru ili je temeljno ugasiti. Gašenje je pametnija odluka, ali neće je doneti svi Lavovi. Ako ste spremni da podnesete poteškoće koje vam stoje na putu, samo napred.

ZDRAVLJE: Nedostatak ili višak hormona ozbiljan je problem koji može rešiti samo endokrinolog, pa vam je potrebna detaljna analiza. Takođe možete imati problema sa pritiskom, oticanjem nogu, teškim hodanjem.

DJEVICA

POSAO: Ne trošite odmah novac koji ste dobili, već sačekajte neko vreme dok se planovi ne iskristališu i uverite se da je investicija ili kupovina sigurna. Samo bez nervoze, sve će doći na svoje.

LJUBAV: U ljubavi ste naelektrisani iznad očekivanja. Dešava se nešto novo i posebno. Međutim, pobrinite se da znate dovoljno o ​​toj šarmantnoj osobi. Preispitajte svoje bračne vrednosti.

ZDRAVLJE: Ako želite da vežbate, onda bi bilo dobro ojačati imunološki sistem jogom. Često se dešava da imate manjak sna ili da vas prati nesanica. Sve je u radu štitne žlezde.

VAGA

POSAO: Neki od vas su iskusili prosvetljenje i shvatili šta ih sprečava u postizanju cilja i vratili su se na stare staze slave. Ovaj dan je idealan za vas, jer ćete imati dovoljno vremena da se pozabavite sobom i nekim novim stvarima koje ste otkrili i koje želite usavršiti.

LJUBAV: Faze flertovanja će se smenjivati sa fazama nerazumne ljubomore. Izvući ćete se bez posledica, samo ako razumete i pokažete svoje prave vrednosti. U ljubavi ste neoprezni i površni. Već ste se nekoliko puta sudarili sa svojim sudijom.

ZDRAVLJE: Treba da brinete o očima, kičmi, kardio sistemu. Imate tendenciju da preterate na poslu, pa ćete svoje zdravlje dovesti u pitanje. Treba da koristite lekovito bilje, jer vam je uvek bolje od prirodnih tinktura nego od hemijskih lekova.

ŠKORPIJA

POSAO: Pustite mašti na volju, ali upamtite šta mislite, šta planirate. Bolje je promeniti planove nego raditi bez njih. Većina vas se osećala kao neko na koga treba da pritisnete da biste započeli. Sada imate dovoljno energije koja će vam trebati da ostvarite sve o čemu ste sanjali.

LJUBAV: Sreća prati hrabre. Potencijalno srećan dan, dobrodošli otvorenog srca i budite spremni za nove avanture. Iako vas privlači nova veza, prvo završite stare i otplatite sve dugove. Tek tada ćete biti spremni za nešto potpuno novo.

ZDRAVLJE: Što se tiče fizičkih aktivnosti, provedite nekoliko sati u prirodi. Sada je vreme za rehabilitaciju i potpuni povratak u stari, izvrsni oblik organizma. Pazite, polako se krećite, šetajte, bavite se sportom.

STRELAC

POSAO: Bilo bi dobro da odete do porodičnog ognjišta i napunite baterije na ognjištu svojih predaka. Imaćete dobru komunikaciju sa ljudima koji žive daleko od vas, a u nekom neobaveznom razgovoru možete naići na zanimljive teme povezane sa poslom.

LJUBAV: Želite da se vratite svojoj prirodi, svom pravom JA, neustrašivom ratniku i izazovnoj ljubavnici. Tražićete trenutak unutrašnje sreće - i naći ćete ga. Uživaćete u druženju sa prijateljima.

ZDRAVLJE: Bol u kostima i zglobovima rezultat je promene vremenskih uslova. Duboko doživljavate promene vremena. Ako ste mlađi pripadnik znaka, čuvajte se povreda bilo na poslu, sportu ili u saobraćaju. Proverite krvni pritisak.

JARAC

POSAO: Biće vam mnogo lakše da obavljate svoje dužnosti. Budite pažljivi u odabiru reči i pazite da ne povredite nekoga ko vam je važan i drag. Izmerite nekoliko puta pre nego što nešto isečete i izgovorite, posebno ako se osećate iznevereno ili upotrebljeno.

LJUBAV: Bez obzira koliko ste pažljivi i nežni, tvrdu istinu teško ćete spakovati u atraktivan paket. Stare ljubavi nikad ne sagorevaju starim sjajem, čak ni kada ih pospete šljokicama. Morate sebi i drugoj osobi da priznate kako stoje stvari, u suprotnom nećete moći dalje.

ZDRAVLJE: Iako vam je teško da se kontrolišete kada je u pitanju dijeta, svakako vam se savetuje da uključite prirodne sokove ili popularne šejkove, koji organizmu pružaju potrebne vitamine, dok je neophodno eliminisati višak masnih naslaga.

VODOLIJA

POSAO: Ne razmišljajte o osveti ili sličnom izmirenju duga. Podmirićete dugove vraćanjem sredstava koja su bila u nekim zajmovima ili blokirana na neki drugi način.

LJUBAV: U ljubavi ste zavodljivi i pomalo fatalni, ali za sada ostanite na površnom koketiranju. Ako ste u vezi, gde nema dovoljno ljubavi, mogu nastati ljubomora i sukobi.

ZDRAVLJE: Kada osetite neke ozbiljnije probleme, započinjete sa najvećom mogućom ozbiljnošću i moći ćete mnogo toga da regulišete u sebi. Takođe uzmite u obzir urogenitalni trakt, koji može da izazove probleme.

RIBE

POSAO: Komunikacija je za vas daleko bolja i neočekivani poziv iz inostranstva mogao bi vam otvoriti nove poslovne kombinacije. To je bio ranije dogovoreni posao, ali u međuvremenu se ništa nije dogodilo i odustali ste. Danas se u vašem životu mnogo toga događa.

LJUBAV: Kriza u međuljudskim odnosima iscrpiće sve vaše emocionalne rezerve. Naravno, veza sa partnerom vas najviše izluđuje. Trebat će vam miran dan u kojem ćete dobro razmisliti s kim i kako dalje, a posebno u kom pravcu. Tajni sastojak vašeg duševnog mira je znati na šta možete da utičete. Tražit ćete solidnu podršku i jasne stavove o životu.

ZDRAVLJE: Postoji mogućnost hirurške intervencije ako svoje simptome ne prepoznate na vreme i ako ne shvatite da je došlo vreme da svoje zdravlje najozbiljnije shvatite. Posvetite se sebi!