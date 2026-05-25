Karijerni diplomata Zoran Milivojević izjavio je juče da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini veoma važna jer je to državna poseta na kojoj će se potpisati 30 sporazuma, kao i zbog uloge i pozicije Kine i naših državnih i nacionalnih interesa, pošto Kina Srbiju gleda ravnopravno i bez uslovljavanja, bez obzira što smo mala zemlja.

"Vučićeva poseta važna je iz tri razloga. Prvo, ovo je državna poseta, zvanična poseta, dosad nije bilo takvih. I nije slučajno što se razgovara i sa predsednikom i premijerom, i nije slučajno što se potpisuje 30 sporazuma, to znači da su na stolu 30 različitih tema. Drugo, značajno je zbog uloge Kine, pozicije Kine i naših državnih i nacionalnih interesa, i kako Kina nas gleda, dakle gleda nas ravnopravno kao malu zemlju, bez uslovljavanja, bez otvorenih pitanja, spremna da garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, kao i mi njihov, naravno, ali u turbulentnim okolnostima", rekao je Milivojević za Tanjug. Kao treću stvar on je naveo što Vučićeva poseta Kini dolazi posle dve važne posete Pekingu, u kojim je potvrđen je multipolarizam, i to od strane američkog predsednika Donalda Trampa koji je došao u Peking, a sem toga, kako je rekao, komponuju se novi međunarodni odnosi i novi međunarodni poredak. "Srbija će imati privilegiju da prva iz prve ruke dobije informacije o tome, od domaćina koji ne vodi nijedan rat, za razliku od drugih, i čiji uticaj, i ja bih rekao posredovanje, na Bliskom istoku ima globalni značaj, globalnu težinu, sa garancijama da idemo ipak u mirniju budućnost", rekao je Milivojević.

Govoreći o izrazu ''čelično prijateljstvo'' koje se često upotrebljava za odnose Srbije i Kine, on je rekao da Kinezi biraju izraz kojim žele da definišu karakter i suštinu odnosa. "Prema tome, ako je čelično, to znači da nema nikakvih problema, da je čvrsto, da ima perspektivu, da nema otvorenih pitanja, da se stavovi podudaraju i da postoji visok nivo poverenja. Mnogo je važno u međunarodnim odnosima poverenje. Prema tome, kad kažu čelično prijateljstvo, onda nemaš nikakvu dilemu zašto 30 sporazuma, zašto milijarda investicija, zašto je Kina na prvom mestu kao investitor već dve godine itd", ocenio je Milivojević.

Pored toga, istakao je da Kina tretira Srbiju kao ravnopravnu zemlju i da joj je ponudila da Srbija ima privilegovan status u ekonomiji i politici, za šta, kako je istakao, nema sličnih primera ni u našem okruženju, niti u Evropi. Govoreći o zajednici za zajedničku budućnost, Milivojević je rekao da Kinezi sve rade na dugačak rok i da to treba posmatrati dugoročno. "To znači uključenje Srbije u ono što je vizija Kine za budućnost, kad je reč i o globalnim odnosima. Što se Kine tiče, naša pozicija i naši stavovi se potpuno uklapaju. Mi se zalažemo za nezavisnost, mi se zalažemo za ravnopravnost, za nemešanje, za principe, to je za Kinu važno. Nas vidi u toj zajednici. Ne znam da je ikome ponudila sa ovih prostora, nikome. Prema tome, mi imamo privilegovan status", istakao je Milivojević. Dodao je da to znači i benefite Kine kao vodeće po nekim parametrima, ili u najmanju ruku ravnopravne sa Amerikom na globalnoj sceni, u novim tehnologijama, u inovacijama, u veštačkoj inteligenciji, tržištu, razvoju i potencijalima. "Mi smo tu ravnopravno tretirani i možemo tu ponudu da koristimo i kroz investicije i kroz razvoj. To je ono što je budućnost. Zašto je Vučićeva poseta važna? Zato što je Kina prvo nezaobilazna, i drugo u razvojnom, u potencijalima, budućnost sveta. I zbog toga mislim da je ta poseta važna i da je važno da mi u tom smislu budemo ravnopravni partner sa Kinom i da budemo privilegovan partner", poručio je Milivojević. Dodao je da nema ničega spornog u odnosima sa Kinom vezano za evropski put Srbije.

"Mi imamo pravo i obavezu da štitimo naše državne i nacionalne interese, i nemamo nikakav razlog da se odričemo najbolje ponude na globalnoj sceni kad je reč o ekonomiji, a to je Kina. To je prva stvar. I druga stvar, nema nikakvih uslovljavanja. Mislim da Kina apsolutno ne smeta i naši odnosi sa Kinom ne smetaju. Naprotiv, Kina nas projektuje kao neku odskočnu dasku", zaključio je Milivojević.

Da podsetimo, za današnji dan predsednik Srbije najavio je da je veliki dan za Srbiju. On se juče oglasio na društvenoj mreži Instagram, evo šta je poručio.