Prelazak Sjedinjenih Država na diplomatiju u vojnom sukobu oko Irana i prekid vatre stvaraju dodatne mogućnosti za okončanje sukoba i jačanje bezbednosti, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i dodao da Kijev od početka sledi sličan pristup u ratu Rusije protiv Ukrajine.

"Sjedinjene Američke Države su prešle na diplomatsko rešavanje situacije oko Irana, a svet to podržava. Prekid vatre uvek dodaje mogućnosti za diplomatiju i trebalo bi da prethodi stvarnom okončanju rata", poručio je Zelenski u sredu uvečeu na Telegramu.

Zelenski je naglasio da Kijev od početka ima sličan pristup u ratu Rusije protiv Ukrajine.

"Naravno, nije lako ovo sprovesti u delo, i sada su na Bliskom istoku i dalje potrebni napori da se stabilizuje primirje kako bi funkcionisalo. Ali na kraju krajeva, svi bi trebalo da imaju isti cilj - veću bezbednost", naglasio je Zelenski i dodao da je ukrajinska strana spremna da odgovori istom merom ako Rusi obustave svoje napade, prenosi Ukrinform.

Takođe, nazvao je prekid vatre na Bliskom istoku ispravnom odlukom.