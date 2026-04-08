Istovremeno Erdogan je upozorio da ne sme da bude nikakvih provokacija ili akata sabotaže, kao i da se nada da će primirje opstati i da bi region mogao da se vrati miru nakon što je od kraja februara bio izložen sukobima i nestabilnošću, prenosi Rojters.

On je dodao da će Turska nastaviti da podržava napore ka trajnom miru.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, prenosi Tanjug.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.