Piše: Slađana Stepanović

Maloletni B. P. (16) osumnjičen je da je u Obrenovcu izbo svog dedu Milana P. (77) i ubio njegovu partnerku Mirelu M. (51).

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, nesrećna žena ubijena je u radnji, a u lokalu je lokva krvi.

Prolaznici i danas u neverici prolaze pored lokala, zastajkuju i odmahuju glavom u šoku.

- Priča se da su se svađali oko nasledstva, odnosno oko toga što je deda hteo ženi da prepiše sve, a ne unuku. Navodno je on zbog toga pobesneo - kažu za "Alo" poznanici porodice.

Jedna komšinica priznaje da strahuje od ove porodice.

- Nisu poznati po dobrom. Otac dečaka je na robiji jer je ranio čoveka zbog parkinga, a ni ostali nisu baš „čisti“. Ne smem ni da pričam više — rekla je ona.

Deda osumnjičenog je u međuvremenu pušten iz pritvora.

