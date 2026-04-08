U rafineriji Lavan, na jugu Irana, danas su se čule eksplozije, nekoliko sati nakon najave dvonedeljnog primirja između Teherana i Vašingtona, javljaju iranski mediji. Kako je prenela agencija Mehr, u postrojenju rafinerije na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, dogodilo se više eksplozija.

Uzrok eksplozija za sada nije poznat, navodi neimenovani izvor za agenciju. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.

