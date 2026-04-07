Zorica Brunclik se uspešno oporavlja posle teškog perioda i operacije, čemu svedoči činjenica da se uskoro vraća u Pinkove zvezde.

Ovu informaciju potvrdili su i sa Pinka kada je izvor blizak produkciji otkrio da se pevačica vraća na snimanja krajem aprila.

- Zoričin oporavak ide po planu i po prognozama lekara. Sve je kako treba i Zorica se uskoro vraća u crvenu stolicu, gde je svi željno iščekuju. Ona bi trebalo da se vrati na svoje mesto u Pinkovim zvezdama već krajem aprila - otkrio je izvor blizak produkciji za Pink.rs.

"Dolaze iz bolnice da je previjaju"

Podsetimo, za Alo se oglasila Lepa Lukić koja je govorila o stanju svoje prijateljice.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

