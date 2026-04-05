Iako sina nikada nije priznao i pored sudske odluke da je Devin Antonović njegov biološki naslednik, Miroslav Ilić, je iza sebe ostavio i unukicu Evu koja je dedina kopija, a po svemu sudeći pevača nikada upoznati neće.

Nekadašnja ljubavnica muzičke zvezde, objavila je fotografiju preslatke devojčice koja je baš porasla, a gotovo da niko nije ostao imun na njene crte lica koje neodoljivo podsećaju na Miroslavove.

Podećanja radi, krajem maja ove godine Apelacioni sud doneo je konačnu presudu kojom je potvrđeno da je pevač Miroslav Ilić biološki otac Devina Antonovića, a nekadašnja ljubavnica pevača, Mirjana, vodila je bitku dugi niz godina da dokaže da je sin Ilićev.

Od tada se Devinova majka, više puta se oglašavala poručujući da je pravda konačno zadovoljena, ali da će njihova pobeda biti potpuna tek kada Devin dobije deo nasledstva i neisplaćenu alimentaciju.

Kako je najavila, detalje višegodišnjeg suđenja Mirjana će otkriti u novom poglavlju svoje knjige "Ovo malo istine", koje će nositi simboličan naziv "Devinov zakon".

