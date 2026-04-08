Bivši šef američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Džo Kent upozorio je danas da bi Izrael mogao da pokuša da "sabotira" dvonedeljno primirje između SAD-a i Irana, kao i da primirja neće biti ukoliko se Tel Aviv ne obuzda. On je u video poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Iks" pozvao Vašington da počne da povlači oblike vojne podrške Izraelu kako bi ga sprečio da potkopava mir na čijem postizanju radi američki predsednik Donald Tramp.

"Apsolutno je neophodno da obezbedimo da Izraelci ne sabotiraju ovo dvonedeljno primirje ili eventualno trajni mir koji pokušavamo da postignemo sa Irancima. Na pragu smo ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, kako bismo, nadamo se, počeli da vraćamo svetsko snabdevanje energijom i trgovinu. Poslednje što nam treba je da Izraelci rade ono što su radili u prošlim pregovorima i ciljaju pregovarače ili preduzimaju niz udara koji eskaliraju sukob", rekao je Kent.

Dodao je da bi Izraelci mogli da se obuzdaju uklanjanjem elemenata vojne podrške koja im se pruža.

"Moramo im oduzeti dovoljno da jednostavno ne mogu da pređu u ofanzivu, da koriste sve vojne kapacitete koje im pružamo, a koje organski imaju, za odbranu svoje zemlje, a ne za ofanzivne operacije unutar Irana", rekao je on i dodao da je taj potez ključan.

Kent je prošlog meseca podneo ostavku na svoju funkciju nakon što se javno usprotivio ratu s Iranom, tvrdeći da Iran ne predstavlja neposrednu pretnju Sjedinjenim Američkim Državama.

