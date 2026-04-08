Na prvi pogled, plastična flaša zaglavljena između točka i blatobrana deluje kao slučajnost – možda ju je vetar naneo ili je neko nepažljivo bacio. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovakve sitnice sve češće koriste lopovi automobila. Umesto sile, kriminalci danas koriste psihologiju i brzinu reakcije vozača.

Kako trik funkcioniše?

Lopovi postavljaju plastičnu flašu na strani suvozača, između točka i blatobrana – mesto koje vozači ređe proveravaju. Kada pokrenete vozilo i krenete, flaša se deformiše i stvara glasan, neobičan zvuk.

Instinktivna reakcija većine vozača je da odmah izađu kako bi proverili šta se dešava. U tom trenutku motor često ostaje uključen, vrata otključana, a vozač udaljen od automobila – idealna prilika za krađu.

Greška koju vozači najčešće prave

Najčešća greška je brzopleta reakcija. Kada čujete neobičan zvuk, prirodno je da odmah želite da proverite uzrok, ali izlazak iz automobila bez gašenja motora i zaključavanja vrata može biti skupo iskustvo.

Pravilna reakcija je:

Zaustavite vozilo na bezbednom mestu. Ugasite motor i izvadite ključ. Zaključajte vrata.

Tek nakon ovoga, proverite uzrok neobičnog zvuka.

Smirenost u ovakvim situacijama može vas spasiti od ozbiljnih posledica.

Kako se zaštititi i ne postati laka meta

Pre nego što uđete u automobil, napravite kratak pregled vozila , posebno oko točkova.

Obratite pažnju na neobične predmete ili promene koje ranije nisu bile prisutne.

Ako primetite plastičnu flašu ili sumnjiv predmet, uklonite ga pre nego što pokrenete vozilo.

Tokom vožnje, ako čujete neobičan zvuk, zaustavite se na sigurnom mestu, ugasite motor i zaključajte vrata pre nego što izađete.

Ove jednostavne navike mogu značajno smanjiti rizik od krađe i neprijatnih situacija.