Jovana Jeremić je nedavno uplakana izletela iz zgrade televizije Pink, vidno iznervirana i potresena, u pratnji kolege i bliskog prijatelja.

Kolega je pokušavao da je smiri, ali bezuspešno.

- Molim?! Pa ovo ne može ovako! Da li je moguće da se meni ovo dešava?! - vikala je Jovana, dok je kolega pokušavao da je smiri.

- Ne mogu više da podnesem, ovo se više neće dešavati. Pa nisam ja bilo ko, neka bez mozga i bez karaktera, ja sam, bre, Jovana Jeremić, i ima da me poštuješ! - nastavila je, a onda je pocepala niz papira.

- Smiri se, molim te! Pa znaš i sama da je to budalaština, ne nerviraj se - rekao joj je kolega.

"Nije održao reč"

Nedugo zatim Jovana se oglasila i otkrila šta ju je izbacilo iz takta.

- Bila sam besna i razočarana, ali je poslednje što sam želela da me neko snimi u tom izdanju. Šta ću, desilo se - rekla je Jovana, pa dodala:

- Svi znaju da mi stvari ne izmiču kontroli tako lako, ali kada neko pokuša da me prevari i slaže, ne biram reči. Onaj ko mi je dao reč za nešto vezano za emisiju i istu nije održao, o tome se radi, ali neću još da otkrivam o kome se radi. Videćemo da li će svoju grešku da ispravi - poručila je

