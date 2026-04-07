Blagosiljanje hrane na Veliku subotu jedan je od najlepših i najznačajnijih običaja uoči Uskrsa. Vernici tada u crkvu donose korpe sa namirnicama koje će se naći na prazničnoj trpezi, ali i nositi duboku simboliku vere, nade i novog početka.
Ipak, sveštenici upozoravaju da se poslednjih godina sve češće gubi pravi smisao ovog običaja.
„Krstimo se kad vidimo šta sve ljudi stave u korpu – od slatkiša do novca i nakita“, iskreno priznaju, ukazujući na to da se tradicija neretko meša sa sujeverjem i savremenim navikama.
Kada se zaboravi suština
Nekada su vernici u crkvu donosili gotovo sva jela pripremljena za Uskrs, dok se danas običaj sveo na simbolične namirnice. Problem nastaje kada se u korpama nađu predmeti koji nemaju nikakvo duhovno značenje.
Prema rečima sveštenika, u uskršnjoj korpi ne bi trebalo da se nađu:
- slatkiši, čokolade i bombone
- čokoladne figurice (poput zeke)
- alkohol (osim vode)
- igračke i plišani predmeti
- novac i nakit
Verovanje da će novac ili zlato doneti sreću i blagostanje nema uporište u veri, već spada u narodna sujeverja koja su se vremenom uvukla u običaje.
Šta je pravilno poneti
Za razliku od toga, tradicionalne namirnice imaju jasno značenje i simboliku:
- Jaja – simbol novog života i vaskrsenja
- Hleb – predstavlja Hrista i duhovnu hranu
- Meso – označava kraj posta i radost praznika
- Sir – simbol zajedništva i blagostanja
- Ren – podseća na stradanje i gorčinu
- So – znak trajnosti i zaštite
- Jagnje – simbol Hristove žrtve i vaskrsenja
- Voda – predstavlja duhovno očišćenje
Nakon blagosiljanja, ova hrana se deli u krugu porodice za uskršnji doručak, što nije samo obrok, već čin zajedništva i zahvalnosti.
Prava poruka običaja
Suština blagosiljanja hrane nikada nije bila u bogatstvu korpe, već u veri i razumevanju onoga što ona predstavlja.
„Bolje manje, ali sa verom, nego mnogo bez smisla“, poruka je koju sveštenici sve češće upućuju vernicima.
U vremenu kada se tradicija lako pretvara u formu bez suštine, upravo Uskrs može biti prilika da se vratimo pravim vrednostima – skromnosti, veri i bliskosti sa najmilijima.
