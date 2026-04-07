Blagosiljanje hrane na Veliku subotu jedan je od najlepših i najznačajnijih običaja uoči Uskrsa. Vernici tada u crkvu donose korpe sa namirnicama koje će se naći na prazničnoj trpezi, ali i nositi duboku simboliku vere, nade i novog početka.

Ipak, sveštenici upozoravaju da se poslednjih godina sve češće gubi pravi smisao ovog običaja.

„Krstimo se kad vidimo šta sve ljudi stave u korpu – od slatkiša do novca i nakita“, iskreno priznaju, ukazujući na to da se tradicija neretko meša sa sujeverjem i savremenim navikama.

Kada se zaboravi suština

Nekada su vernici u crkvu donosili gotovo sva jela pripremljena za Uskrs, dok se danas običaj sveo na simbolične namirnice. Problem nastaje kada se u korpama nađu predmeti koji nemaju nikakvo duhovno značenje.

Prema rečima sveštenika, u uskršnjoj korpi ne bi trebalo da se nađu:

slatkiši, čokolade i bombone

čokoladne figurice (poput zeke)

alkohol (osim vode)

igračke i plišani predmeti

novac i nakit

Verovanje da će novac ili zlato doneti sreću i blagostanje nema uporište u veri, već spada u narodna sujeverja koja su se vremenom uvukla u običaje.

Šta je pravilno poneti

Za razliku od toga, tradicionalne namirnice imaju jasno značenje i simboliku:

Jaja – simbol novog života i vaskrsenja

– simbol novog života i vaskrsenja Hleb – predstavlja Hrista i duhovnu hranu

– predstavlja Hrista i duhovnu hranu Meso – označava kraj posta i radost praznika

– označava kraj posta i radost praznika Sir – simbol zajedništva i blagostanja

– simbol zajedništva i blagostanja Ren – podseća na stradanje i gorčinu

– podseća na stradanje i gorčinu So – znak trajnosti i zaštite

– znak trajnosti i zaštite Jagnje – simbol Hristove žrtve i vaskrsenja

– simbol Hristove žrtve i vaskrsenja Voda – predstavlja duhovno očišćenje

Nakon blagosiljanja, ova hrana se deli u krugu porodice za uskršnji doručak, što nije samo obrok, već čin zajedništva i zahvalnosti.

Prava poruka običaja

Suština blagosiljanja hrane nikada nije bila u bogatstvu korpe, već u veri i razumevanju onoga što ona predstavlja.

„Bolje manje, ali sa verom, nego mnogo bez smisla“, poruka je koju sveštenici sve češće upućuju vernicima.

U vremenu kada se tradicija lako pretvara u formu bez suštine, upravo Uskrs može biti prilika da se vratimo pravim vrednostima – skromnosti, veri i bliskosti sa najmilijima.